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УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках с сезона-2021/22

Спорт
/ Обновлено: 24 июня 2021 16:33 60

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках с сезона-2021/22
Uefa.com / uefa.com

Отмена выездного гола вступает в силу с квалификационной стадии клубных турниров УЕФА следующего сезона-2021/22.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило гостевого гола во всех еврокубковых турнирах под эгидой организации. Об этом сообщается в микроблоге УЕФА в социальной сети Twitter.

Отмечается, что отмена этого правила вступает в силу с квалификационной стадии клубных турниров УЕФА следующего сезона-2021/22.

Правило действует в матчах европейских клубных турниров с 1965 года. Так, в двухматчевом противостоянии команд при одинаковом количестве забитых мячей преимущество получает та команда, которая забила больше голов на гостевом поле.

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