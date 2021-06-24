Россиянам порекомендовали ограничить покупку симпл-димплов ради экологии

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Популярные антистресс-игрушки симпл-димплы и поп-иты содержат в себе вредные для окружающей среды вещества, не поддающиеся переработке.

Антистресс-игрушки поп-иты и симпл-димплы пользуются большой популярностью в России. Однако рано или поздно этот тренд пройдет, а игрушки отправятся на мусорные полигоны, сообщает сайт 360tv.ru. Представители Российского экологического оператора (РЭО) предупреждают: материалы, из которых изготовлены игрушки, не поддаются переработке.

Поп-иты чаще всего производят из силикона, а симпл-димплы из ABS-пластика. В настоящий момент в России эти материалы практически не перерабатываются, поэтому россиянам необходимо позаботиться об окружающей среде и ответственно относиться к покупке подобных игрушек.