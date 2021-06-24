Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев поделился в Сети жуткой трагедией, которая пришла в его семью. Трехмесячный сын народного избранника скончался от сердечной патологии.

Причиной смерти маленького ребенка стали осложнения во время беременности, которые сильно повлияли на сердце малыша. Как оказалось, врачи боролись за жизнь крохи с рождения, однако это не помогло мальчику дожить до своих трех месяцев. О печальном известии Алексей Цивилев сообщил в аккаунте социальной сети "ВКонтакте".

"Не дожив шести дней до трех месяцев, умер Мирон. Сердце малыша не выдержало. Я думал, мы справимся — не справились..." — написал убитый горем отец.

По словам депутата, борьба за хрупкую жизнь ребенка продолжалась вчера целый день. Врачи останавливались только для охлаждения помещения реанимации, поскольку там не были установлены кондиционеры. Тем не менее спасти мальчику жизнь не удалось.

Цивилев рассказал, что в начале беременности его жены никаких осложнений не было. Затем парламентарий и вся его семья переболели COVID-19, и это оказало не самое хорошее влияние на здоровье малыша. В числе прочего у мальчика диагностировали порок сердца, который требовал оперативного вмешательства.