Global Look Press / Zhang Cheng

Президента РФ Владимира Путина можно сравнить с котом Леопольдом из советского мультфильма, который настойчиво призывает надоедливых мышей в виде стран НАТО жить дружно.

В новой публикации, посвященной геополитическим и военным амбициям НАТО, политэксперт Александр Роджерс отметил, что любые попытки России договориться с западными странами о мирном сосуществовании, стараниями последних, оборачиваются крахом.

"Наращивание военного присутствия НАТО возле границ России снаружи и одновременное культивирование прозападной пятой колонны внутри страны – это был ответ Запада на добрую волю русских", — пишет он.

Роджерс обратил внимание, что в прошлом Германия дважды воевала против России и проигрывала. Сегодняшние выпады немцев и их союзников в адрес Москвы, по его словам, можно назвать "агрессией мышей", которые снова стремятся к противостоянию.

"Путин в очередной раз в роли кота Леопольда говорит: "Ребята, давайте жить дружно". Но, боюсь, немцы не видели этого замечательного мультфильма и не в курсе, чем обычно заканчивалась агрессия мышей", — отметил эксперт.

Аналитик предположил, что в свете последних событий было бы полезным показать все серии легендарного советского мультфильма представителям Запада. С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте "Журналистской правды".