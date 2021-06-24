Военный эксперт объяснил, зачем Великобритании была нужна провокация в Черном море

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Великобритания не зря затеяла провокацию у берегов Крымского полуострова, считает глава Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта. Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender («Защитник») зашел в территориальные воды России для того, чтобы торпедировать итоги женевского саммита России и США.

Специалист убежден, что встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена обеспокоила власти Соединенного королевства. Англичане стараются помешать сближению Москвы и Вашингтона, поэтому прибегают к подобным «запретным приемам» в Черном море, сообщает издание «ПолитНавигатор».

«По маршруту корабля видно, что он, выйдя из порта Одессы, абсолютно намеренно двигался в сторону Севастополя. Это зафиксировано и никаких случайностей в происшедшем не было. <…> Вероятно, целью этой провокации была попытка торпедировать итоги встречи президентов США и России, которая подарила какую-то надежду на конструктив, на то, что будет как-то приостановлен процесс эскалации во всем мире», — объяснил Шабовта.

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После того, как российским пограничникам пришлось открыть предупредительный огонь, «Защитник» покинул территорию РФ, однако британское минобороны опровергло информацию о стрельбе. Такую позицию военный эксперт назвал «осторожной».

«Tу стрельбу, которую открыл пограничный сторожевой корабль [РФ], они объяснили тем, что они считали, что идут какие-то учения, хотя, если бы там проводились какие-либо учения, об этом было бы заранее объявлено. То есть, позиция англичан очень осторожная, и эта провокация явно не была согласована с США», — добавил Сергей Шабовта.

При этом ситуацией тут же решили воспользоваться на Украине. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба лишний раз напомнил руководству Североатлантического альянса, что Украине жизненно необходимо попасть в ряды стран-членов НАТО. Подробнее об инциденте в Черном море можете прочитать в нашем материале.