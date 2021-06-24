Депутат от Ростовской области приняла участие в ток-шоу «Давай поженимся»

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В эфире программы «Давай поженимся» 24 июня приняла участие депутат от Ростовской области Ирина Полякова. Она, как и еще две участницы, была в роли невесты, которые боролись за одного жениха — бизнесмена Бориса.

«Ирина, 42 года. Первый секретарь политической партии в Каменске-Шахтинске. Гордится тем, что внесла свою лепту в улучшение демографической ситуации в стране. Мечтает искупаться в океане и освоить серфинг. Выйдя замуж за музыканта, Ирина не справилась с обязанностями беззаботной музы, но зато освоила позицию работающей матери», — представили Полякову в подводке.

Депутат призналась, что отважилась пойти на съемки программы только после разговора с дочерью, которая посоветовала ей принять участие для получения интересного опыта.

С 2018 года Полякова депутат заксобрания VI созыва в составе фракции КПРФ, первый секретарь Каменск-Шахтинского местного отделения КПРФ.