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Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020

Спорт
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Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Капитан национальной команды России Артем Дзюба за три матча группового этапа Евро-2020 успел отметиться немалым количеством индивидуальных достижений.

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств на групповом этапе чемпионата Европы. Об этом сообщает аналитический ресурс Opta.

По имеющимся данным, форвард выиграл 25 единоборств "на втором этаже". Это минимум на пять больше, чем у других футболистов на турнире.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, заняв последнее место в квартете B. Команда одержала минимальную победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два крупных поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Дзюба стал автором одного мяча — с пенальти в решающей встрече с датчанами.

#футбол #дзюба #евро-2020
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