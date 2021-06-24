Посол Великобритании прибыл в МИД России из-за эсминца Defender

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Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в министерство иностранных дел после инцидента с эсминцем Defender, который незаконно пересек государственную границу.

Британский корабль зашел в территориальные воды России в Черном море. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало разъяснений из-за произошедшего, вызвав иностранного посла. Дипломат Броннерт прибыла в здание МИД РФ без комментариев для прессы, сообщает ТАСС. Москва расценивает действия Лондона как грубую провокацию, о чем ранее сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.