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Петербургский депутат Четырбок госпитализирован с симптомами коронавируса

Общество
/ Обновлено: 24 июня 2021 15:34 89

Петербургский депутат Четырбок госпитализирован с симптомами коронавируса
vk.com / Денис Четырбок

Депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока госпитализировали с подозрением на COVID-19. С понедельника он работал удаленно.

Изначально парламентарий чувствовал обычное недомогание и не обращался к врачу, однако спустя некоторое время его состояние ухудшилось. Медики приняли решение о госпитализации, сейчас он проходит полное обследование.

По предварительным данным, у Четырбока сильное поражение легких, сообщил источник Федерального агентства новостей. Депутат пока не прокомментировал эту ситуацию.

Его представитель Ростислав Сериков подтвердил, что парламентарий заболел и работал дистанционно с начала недели.

#петербург #депутат #коронавирус #Денис Четырбок
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