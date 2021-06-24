Петербургский депутат Четырбок госпитализирован с симптомами коронавируса

vk.com / Денис Четырбок
Депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока госпитализировали с подозрением на COVID-19. С понедельника он работал удаленно.
Изначально парламентарий чувствовал обычное недомогание и не обращался к врачу, однако спустя некоторое время его состояние ухудшилось. Медики приняли решение о госпитализации, сейчас он проходит полное обследование.
По предварительным данным, у Четырбока сильное поражение легких, сообщил источник Федерального агентства новостей. Депутат пока не прокомментировал эту ситуацию.
Его представитель Ростислав Сериков подтвердил, что парламентарий заболел и работал дистанционно с начала недели.