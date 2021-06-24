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Президент Франции выступил за диалог с Россией

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 15:44 62

Президент Франции выступил за диалог с Россией
Global Look Press / © L.Urman / Keystone Press Agency

Диалог России и Евросоюза необходим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер выступил перед началом саммита Евросоюза с речью, в которой выступил за диалог с Российской Федерацией. По словам политика, это необходимо для поддержания безопасности на континенте. Однако он подчеркнул, что шаги по восстановлению отношений не являются проявлением слабости со стороны ЕС.

"Диалог с Россией для Евросоюза необходим, но надо выдвигать наши требования", — заключил президент.

Ранее Эммануэль Макрон признал неэффективность санкций против России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

#евросоюз #макрон #Саммит Евросоюза
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