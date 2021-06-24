Россия за день. Главное: срок чиновнику из Читы, новый праздник в Коми и скандал на Камчатке

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Омская область. Бывший глава Полтавского района Александр Милашенко, незаконно наградивший себя премиями на 1,4 млн рублей, захотел вернуть должность. По настоянию прокуратуры и приговору суда, его уволили досрочно в 2021 году. После Милашенко подал апелляцию, чтобы оспорить вердикт, но суд не удовлетворил иск чиновника.

Челябинская область. Первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин останется под арестом по решению суда. Белавкина обвинили в получении взятки в 1,1 млн рублей и покровительстве коммерческих организаций. 4 июня Центральный суд избрал меру пресечения — арест на два месяца. Чиновник хотел обжаловать приговор, но не вышло.

Приморский край. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Пьер Леви посетил регион и встретился с губернатором Дмитрием Маризой. Дипломат выступил за сотрудничество с Россией и поднял вопрос о взаимодействии в сферах экологии и инвестирования.

Забайкальский край. Экс-сити-менеджер Читы Олег Кузнецов получил 12 лет тюрьмы строгого режима за взятки в особо крупном размере — 7 млн рублей. Чиновника задержали в феврале 2020 года. Свою вину Кузнецов отрицает.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Камчатский край. Местное заксобрание решило ввести особые льготы для неработающих родственников краевых чиновников — у них теперь будет бесплатный транспорт для поездок в отпуск (кроме такси). Жители края возмутились и выразили резко негативное отношение к нововведениям.

Республика Крым. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с водоснабжением стабилизируется. Постепенно регион возвращается к привычному режиму подачи воды. Так, в Алуште с 25 июня воду будут давать с 6:00 до 23:00.

Волгоградская область. Глава региона Андрей Бочаров утвердил новый состав Общественной палаты. В списке оказались десять человек, половина из которых впервые войдут в ОП ВО. В «десятку» вошли представители сфер образования, спорта, здравоохранения, промышленности и других.

Саратовская область. Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко оправдали по делу о растрате и присвоении, а также дали право на реабилитацию. Обвинение настаивало на том, что чиновник причинил ущерб ресурсоснабжающим организациям почти на 41 млн рублей.

PrScr YouTube / PrScr Саратов 24

Ростовская область. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что городские автобусы загорелись из-за контрафактных запчастей. Ранее в городе вспыхнули сразу три единицы общественного транспорта. Логвиненко объяснил, что каждый из автобусов вышел на маршрут сразу после ремонта, где, видимо, машины и «начинили» подделкой.

Московская область. У малоимущих жителей области появится возможность заключить соцконтракт на сумму до 250 тысяч рублей. Подать заявку на получение помощи можно через региональный портал госуслуг или МФЦ. Деньги будут выделять на поиск работы или развитие бизнеса.

Республика Коми. В регионе установили новый праздник — День ветерана боевых действий, который будут отмечать 1 июля. Распоряжение отдал глава Коми Владимир Уйба. Отмечается, что праздничный день все равно будет рабочим.

Архангельская область. Жителям региона запретили шуметь на дачных участках. Местные депутаты внесли изменения в закон, предполагающий административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. За нарушение дачникам может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

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Республика Саха. Столица региона сохранит свое имя. Члены ОП Якутска отклонили предложение депутата республиканского Госсовета Павла Ксенофонтова переименовать столицу в Туймаад.

Новосибирская область. Наследник мэра Новосибирска Анатолия Локотя Богдан решил заняться предпринимательством. Вместе с двумя партнерами он открыл бизнес по ремонту машин, производству и торговле станками.

Краснодарский край. Власти региона приняли решение с 1 августа закрыть курорты для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также гостиницы будут проверять наличие отрицательных ПЦР-тестов или справку о прививке от COVID-19.