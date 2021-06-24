«Мне здесь хорошо»: почему смерть Джона Макафи в испанской тюрьме вызывает вопросы

Global Look Press / Brian Cahn

Американский программист и предприниматель Джон Макафи, задержанный в Испании по подозрению в налоговых преступлениях, покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес, в провинции Барселона. По крайней мере, так утверждают местные СМИ, в том числе одна из популярнейших газет Испании El País.

Сторонники теории заговора не согласны. По их версии, миллиардер был объектом политического преследования со стороны Соединенных Штатов. Действительно, причин не спускать глаз с создателя первого антивируса для коммерческого использования у вашингтонских «ястребов» было предостаточно.

«Символ славы»

В прошлом веке Джон Макафи основал одноименную компанию McAfee (ранее она называлась Network Associates и McAfee Associates), которая занималась разработкой программного обеспечения. Одной из первых его заслуг стала PowWow – программа для мгновенного обмена сообщениями на базе операционной системы Windows. Разработка, впрочем, не нашла отклика у пользователей и затерялась в цифровых анналах.

Чуть позже Макафи «выстрелил» по-настоящему: его компания запустила McAfee VirusScan, которая практически моментально стала пользоваться бешеной популярностью в коммерческом секторе. Антивирус сыграл роль фундамента для нескольких дочерних компаний, которыми продолжал управлять предприниматель. Сегодня их суммарная стоимость оценивается в несколько сотен миллиардов долларов.

При этом сам бизнесмен страдал чуть ли параноидальной склонностью к «сверхбезопасности». Макафи не пользовался антивирусами (даже своим собственным), предпочитая по несколько раз в день менять IP-адрес. Это позволяло ему оставаться неуловимым для хакеров, которые гонялись за личными данными разработчика ради престижа.

«Для них [хакеров] хакнуть меня — как символ славы», — поговаривал Макафи.

pixabay.com / tookapic

Для оценки стоимости трудов программиста достаточно взять одну только McAfee, которую основатель в 2010 году продал цифровому гиганту Intel за 7,6 миллиарда долларов США. К тому моменту у Макафи были и другие источники дохода.

Вопросы кибербезопасности предприниматель начал поднимать задолго до того, как Вашингтон открыл гонку за неуловимыми (и едва ли существующими) «хакерами Кремля». Макафи, в частности, не раз обвинял власти США в игнорировании проблем цифровой безопасности и наплевательском отношении к охране виртуальных границ.

«Я живу в стране, которая управляется людьми, безграмотными в области компьютерной безопасности, что доказывается многочисленными взломами правительственных сетей. Кибертерроризм является теперь средством ведения войны. Наше правительство бессильно. Я хочу сказать 300 миллионам американцев — вы находитесь в том же положении, что и я», — предупреждал Макафи.

На этой почве IT-легенда даже пытался занять кресло американского президента. В 2016 году он мог стать одним из главных оппонентов республиканца Дональда Трампа на выборах, но политическая карьера Макафи не смогла сдвинуться со стартовой линии. Несмотря на то, что он подал документы для участия в голосовании, его фамилию американские избиратели в бюллетенях так и не увидели.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Как достать соседа

Причиной тому могло стать сомнительное прошлое программиста. Все вышеперечисленные заслуги представляли собой лишь одно сторону медали. На ее обороте нашли место проблемы с законом, подозрительные операции с криптовалютой и продажей недвижимости.

Первым большим скандалом в жизни Джона Макафи стало убийство Грегори Фолла — его соседа по острову Сан-Педро. 12 ноября 2012 года его нашли мертвым на полу в собственном доме. В случившимся тут же обвинили создателя антивируса, с которым Фолл, по заверениям его домохозяйки, нередко конфликтовал и дрался.

Пока Макафи не предъявили официальных обвинений, он сбежал в Гватемалу, предварительно изменив внешность (покрасил волосы и бороду, изменил форму челюсти с помощью огромного количества жевательной резинки). В столице республики бизнесмена не приняли, а после экстрадировали в Соединенные Штаты.

История завершилась относительно благополучно: служители Фемиды сняли с программиста все обвинения за неимением доказательств. Уже более пристальное внимание полиция обратила на него в 2020 году. Тогда Джона Макафи обвинили в неуплате налогов и сокрытии значительной части своих доходов (ради того, чтобы не платить процент государству).

В октябре прошло года предпринимателя задержали в Испании. Американские следователи объяснили, что бизнесмен не подавал налоговые декларации годами, тем временем зарабатывая продвижением криптовалют (в том числе собственных монет Ghost), незаконно оказывая консалтинговые услуги и «выступая с конференциями». Обвинение включало 10 пунктов, суммарный срок по которым доходил до 30 лет тюрьмы.

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«Все хорошо»

Пока Мадрид договаривался с Вашингтоном об экстрадиции Макафи, тот проводил время в одной из тюрем провинции Барселона. Испанская «неволя» пришлась по душе программисту больше, чем американская: он не раз сравнивал свое пребывание в тюрьме с отдыхом в отеле Hilton.

Тогда же разработчик написал в Twitter свое знаменитое послание, о котором на днях узнал весь мир:

«Мне здесь хорошо. У меня есть друзья. Еда хорошая. Все хорошо. Знайте, что если я повешусь, как [Джеффри] Эпштейн, то это будет не моя вина».

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Именно от этих слов отталкиваются сторонники того, что Макафи вовсе не совершал самоубийство в испанской тюрьме. За несколько часов до его смерти Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты по предъявленным американскими следователями обвинениям.

Версии с «самоубийством» не доверяет и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. В Twitter он написал, что следующей жертвой подобных обстоятельств может стать основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Позиция Сноудена в этой части вызывает вопросы, ведь не так давно британский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа именно из-за угрозы самоубийства последнего.

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Станет ли гибель Макафи поводом для полноценного расследования, пока остается только догадываться. Одним из вопросов, в котором основатель McAfee обрушивался с критикой на Белый дом, был международный терроризм. Погибший был уверен, что именно США затеяли большинство противостояний с радикальными исламистами:

«Мы столкнулись с проблемой терроризма из-за того, что Америка слишком долго вмешивалась в дела других стран и вела себя как мировой жандарм. Если бы вы жили в Сирии и вас ежедневно бомбили, от этих авиаударов погибали бы ваши близкие, друзья, родственники, коллеги, жены и дети, вы бы тоже озлобились. Кто все это начал, вот в чем вопрос. А ведь начали-то мы, и мы должны за это отвечать. США не могут и дальше быть мировым жандармом, это просто неосуществимо».

Теперь мировые СМИ спорят, можно ли объективно называть причину смерти предпринимателя самоубийством. Многие вспоминают историю финансиста Джеффри Эпштейна которого нашли мертвым в тюремной камере в августе 2019 года. По версии следствия, обвиняемый в организации проституции Эпштейн покончил с собой, однако экспертное сообщество по-прежнему считает, что осужденному «очень сильно помогли».