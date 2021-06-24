Лавров заявил, что призывы к диалогу с ЕС могут быть связаны с саммитом Путина и Байдена

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Призывы к саммиту с Евросоюзом могут быть связаны со встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел прокомментировал предложение Франции и Германии провести саммит Россия — Евросоюз. По его словам, Москва не знает деталей и возможной повестки. РФ ждет подробностей, подчеркнул глава МИД. Лавров также увидел связь между прошедшим саммитом в Женеве и предложением провести новый.