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Лавров заявил, что призывы к диалогу с ЕС могут быть связаны с саммитом Путина и Байдена

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 15:14 51

Лавров заявил, что призывы к диалогу с ЕС могут быть связаны с саммитом Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Призывы к саммиту с Евросоюзом могут быть связаны со встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел прокомментировал предложение Франции и Германии провести саммит Россия — Евросоюз. По его словам, Москва не знает деталей и возможной повестки. РФ ждет подробностей, подчеркнул глава МИД. Лавров также увидел связь между прошедшим саммитом в Женеве и предложением провести новый.

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