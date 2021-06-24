Следователи предложили Сафронову звонок матери в обмен на сотрудничество

Агентство городских новостей Москва /

Экс-журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, следователь ФСБ предлагал пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев заявил, что Сафронов отказался от предложения. До ареста советника главы Роскосмоса звонки матери совершались по несколько раз на дню. Как отмечает сторона защиты, общение с ней очень важно для Сафронова. Катчев считает, что следователи оказывают таким образом давление на арестованного, т.к. расследование дела зашло в тупик.

Бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали, а затем арестовали за госизмену. Свою вину подсудимый не признал. Заключение продлили до 7 июля.