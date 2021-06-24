Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Лондон отверг российскую версию инцидента с эсминцем в Черном море

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 14:54 56

Лондон отверг российскую версию инцидента с эсминцем в Черном море
pixabay.com /

Корабль ВМС Великобритании совершал "мирный проход" через Черное море. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Министр иностранных дел Великобритании отверг российскую версию инцидента в акватории Черного моря. По словам Рааба, по эсминцу якобы не производилось никаких выстрелов. Корабль Defender совершал проход через "украинские территориальные воды", приводит слова дипломата агентство Reuters.

"Мы делали это в соответствии с международным правом", — заверил министр.

Глава МИД Великобритании назвал российскую версию случившегося "предсказуемо неточной". Минобороны РФ доложило, что пограничный корабль открыл предупредительный огонь для выдворения британского эсминца с территории страны.

#великобритания #мид #эсминец
Россиянам порекомендовали ограничить покупку симпл-димплов ради экологии
Россиянам порекомендовали ограничить покупку симпл-димплов ради экологии
Общество
16:27 | 24 июня
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Общество
16:21 | 24 июня
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политика
16:20 | 24 июня