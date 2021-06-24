Лондон отверг российскую версию инцидента с эсминцем в Черном море

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Корабль ВМС Великобритании совершал "мирный проход" через Черное море. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Министр иностранных дел Великобритании отверг российскую версию инцидента в акватории Черного моря. По словам Рааба, по эсминцу якобы не производилось никаких выстрелов. Корабль Defender совершал проход через "украинские территориальные воды", приводит слова дипломата агентство Reuters.

"Мы делали это в соответствии с международным правом", — заверил министр.

Глава МИД Великобритании назвал российскую версию случившегося "предсказуемо неточной". Минобороны РФ доложило, что пограничный корабль открыл предупредительный огонь для выдворения британского эсминца с территории страны.