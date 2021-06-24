Гидрометцентр пообещал москвичам спад жары и начало дождей

Агентство городских новостей Москва /

В Москве жара начнет отступать в начале следующей недели, а со вторника в город придут дожди, указано на сайте Гидрометцентра.

Ближайшие дни в столице будет по-прежнему сухо, солнечно и жарко, температура воздуха может дойти до +37 градусов. В выходные прогнозируется максимальная температура до +35 градусов, однако будет ветер до 15 м/с и возможны грозы.

Ко вторнику, 29 июня, температура упадет до 22-27 градусов тепла, ожидается северо-западный ветер с порывами до 8 м/с, а также периодически будут лить дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что 24 июня температура воздуха в Москве достигла +33,8 градусов. По словам синоптика, этот показатель побил температурный рекорд этого дня с 1948 года.

«На станции ВДНХ температура 33,8 градуса. Это значит, что рекордное значение, которое было за 143 года наблюдений, оно было 33,5. Сейчас рекорд этого дня преодолен», — сообщил синоптик.

В столице и Подмосковье до 22:00 25 июня будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.