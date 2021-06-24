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Губернатор Хакасии отказался возглавить список КПРФ на предстоящих выборах

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 14:29 87

Губернатор Хакасии отказался возглавить список КПРФ на предстоящих выборах
vk.com / Валентин Коновалов

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов отказался возглавить список от КПРФ на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщил сам глава региона.

Валентин Коновалов доложил, что партийный список коммунистов от региона возглавит представитель Красноярского края. Губернатор отказался идти под первым номером на думских выборах.

Списки кандидатов от КПРФ должны утвердить 24 июня на съезде политсилы в Подмосковье. Коновалов написал в соцсетях, что не намерен оставлять руководство республикой.

#кпрф #хакасия #коновалов
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