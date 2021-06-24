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Защита считает смягчающим обстоятельством наличие у Ефремова психического расстройства

Происшествия
/ Обновлено: 24 июня 2021 14:25 50

Защита считает смягчающим обстоятельством наличие у Ефремова психического расстройства
Пресс-служба Мосгорсуда /

Адвокаты актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, сообщили о выявленном органическом расстройстве личности. Они считают это смягчающим обстоятельством.

Защита осужденного Михаила Ефремова подала кассационную жалобу. В ней актер указал, что видел попавшего в аварию курьера Сергея Захарова без ремня безопасности.

Адвокаты просили суд смягчить приговор Ефремову. Они указали в жалобе о возмещении ущерба потерпевшим в размере 4,6 млн рублей. Актер также официально принес извинения родным и близкими погибшего в ДТП.

Кроме того, защита осужденного указала на проблемы с алкоголем актера, что привело к расстройствам психики.

#адвокат #психическое расстройство #ефремов
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