Защита считает смягчающим обстоятельством наличие у Ефремова психического расстройства

Пресс-служба Мосгорсуда /

Адвокаты актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, сообщили о выявленном органическом расстройстве личности. Они считают это смягчающим обстоятельством.

Защита осужденного Михаила Ефремова подала кассационную жалобу. В ней актер указал, что видел попавшего в аварию курьера Сергея Захарова без ремня безопасности.

Адвокаты просили суд смягчить приговор Ефремову. Они указали в жалобе о возмещении ущерба потерпевшим в размере 4,6 млн рублей. Актер также официально принес извинения родным и близкими погибшего в ДТП.

Кроме того, защита осужденного указала на проблемы с алкоголем актера, что привело к расстройствам психики.