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Курорты Краснодарского края с 1 августа станут недоступны для непривитых граждан

Общество
/ Обновлено: 24 июня 2021 14:04 95

Курорты Краснодарского края с 1 августа станут недоступны для непривитых граждан
Пресс-служба Калининского района /

Власти Краснодарского края в рамках предотвращения развития пандемии намерены закрыть курорты региона с 1 августа для всех россиян, которые не сделали прививку.

Кроме этого, все отели и гостиницы региона с начала августа будут проводить обязательную проверку наличия отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не более чем за 72 часа до въезда в пансионат, или же справку о вакцинации против COVID-19.

Такое решение власти региона объяснили эпидемиологической обстановкой с коронавирусом в стране и мире.

#краснодар #вакцина #коронавирус
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