Курорты Краснодарского края с 1 августа станут недоступны для непривитых граждан

Пресс-служба Калининского района /

Власти Краснодарского края в рамках предотвращения развития пандемии намерены закрыть курорты региона с 1 августа для всех россиян, которые не сделали прививку.

Кроме этого, все отели и гостиницы региона с начала августа будут проводить обязательную проверку наличия отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не более чем за 72 часа до въезда в пансионат, или же справку о вакцинации против COVID-19.

Такое решение власти региона объяснили эпидемиологической обстановкой с коронавирусом в стране и мире.