Последнее выступление канцлера Меркель: критика РФ и защита мигрантов в ЕС

bundeskanzlerin.de / Bundeskanzlerin

В последнем правительственном выступлении Ангела Меркель, готовящаяся к скорому уходу с поста канцлера, резко раскритиковала Россию и призвала все страны ЕС «не отставать» от миграционной политики Евросоюза, принимая приезжих с Ближнего Востока.

«Атакующая» Россия

Меркель заявила о «гибридных атаках» со стороны РФ и отметила, что Евросоюз должен реагировать на них сообща. По ее словам, члены ЕС несут ответственность за свою географическую близость, а потому восточные страны-участницы должны найти «адекватные ответы» России.

«Было продемонстрировано, что недостаточно реагировать по отдельности на провокации», — заявила она 24 июня в бундестаге, сообщает Die Welt.

Меркель подчеркнула, что Евросоюз должен выйти на прямой диалог с Кремлем: разговора Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным «недостаточно», отметила канцлер и призвала ЕС создать собственные форматы переговоров с РФ. Отношения с Россией и Турцией станут центральными темами на двухдневном саммите 27 глав государств и правительств Евросоюза, стартующем 24 июня.

По словам Меркель, на саммите G7 уже состоялся обмен мнениями по поводу отношений Китая и России: «большая семерка» убеждена, что может сделать «лучшее предложение о сотрудничестве» для многих стран мира «с общими европейскими ценностями и интересами», чем Китай. Не исключено, что так прозвучал намек в адрес РФ, тесно сотрудничающей с КНР.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Обязательная миграция

Меркель в очередной раз высказалась за стратегическое взаимодействие с Турцией по вопросу миграции. Она ожидает от Еврокомиссии конкретных предложений по последующему финансированию миграционного сотрудничества с Турцией, где сейчас зарегистрировано 3,7 миллиона сирийских беженцев. При этом Германия, как и остальной ЕС, не снимает своих претензий к турецким властям — об этом мы писали ранее.

«Мы должны продвигать это стратегическое сотрудничество, хотя у нас есть серьезные разногласия с Турцией в области верховенства права и соблюдения основных прав в стране», — сказала Меркель в последнем выступлении.

При этом уходящий канцлер призвала страны ЕС не отставать от общесоюзной миграционной политики, суть которой емко умещается в лозунге — «Ты на шаг ближе к убежищу в Евросоюзе».

Еще до начала саммита стало ясно, что Евросоюз продлит пакт с Турцией, гарантирующий Анкаре миллиардные выплаты за содержание у себя около 4 миллионов сирийских беженцев (с 2016 года турецкие власти уже получили 6 миллиардов евро). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще до выступления Меркель отметила, что поддерживать Турцию финансово в миграционном вопросе очень важно, «чтобы у этих людей [беженцев, — прим.ред.] были перспективы». Кто будет оплачивать нахождение беженцев в Турции в последующие годы, пока неясно: это может быть Брюссель или все государства-члены ЕС.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Однако отказываться от программы Европа в любом случае не намерена. Пять лет назад, в разгар миграционного кризиса, ЕС предложил Турции деньги в обмен на закрытие турецкой границы для мигрантов из Сирии и других стран Ближнего Востока, стремящихся в Евросоюз. Кроме того, европейские чиновники обещали туркам безвизовый режим и ускорение процесса по вступлению Турции в Евросоюз, однако оба обещания так и не были выполнены под предлогом «нарушения прав меньшинств» в стране. Деньги Анкаре все же выплатили в полном объеме.

Германия после Меркель

Нового канцлера будут выбирать парламентарии бундестага, которых, в свою очередь, изберут граждане Германии 26 сентября. Предположений о том, кто может стать новым (или новой?) главой ФРГ, немало, но среди основных кандидатов — председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, известный на родине как «Putinversteher» (по-русски говоря — «пониматель Путина»), а также лидер преуспевших в немецкой политике «Зеленых» Анналена Баербок, критически относящаяся к российской внешней политике.

Позиция самой Меркель принципиальная: канцлером должен стать председатель ХДС. Ее прямая ставленница в статусе прошлого председателя партии и будущего канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр с обязанностями не справилась и заявила об уходе. К тому же, многие ожидали от нее продолжения политики Меркель, с которой согласны не все граждане ФРГ — особенно остро стоит миграционный вопрос.

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Нынешний глава ХДС Армин Лашет еще не завоевал доверие избирателей. Он был одним из трех наиболее вероятных председателей партии, но выборы прошли сложно и Лашет не набрал устойчивого большинства голосов. Подробнее о том, что обещает российско-германским отношениям правление Лашета и почему немцы нарекли его «турецким Армином», читайте в нашей статье — «Двуликий Лашет. Будущий канцлер Германии был "понимателем" Путина, а стал другом Байдена».