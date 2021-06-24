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Зюганов предложил Прилепину выйти из "Справедливой России — За правду"

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 13:48 84

Зюганов предложил Прилепину выйти из «Справедливой России — За правду»
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин может выйти из партии, если поддерживает коммунистов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Захар Прилепин захотел создать левую коалицию вместе с коммунистами. Однако Геннадий Зюганов доложил, что они уже создали объединение. По его словам, сопредседатель "СР" может выйти из партии, если поддерживает "Шаги КПРФ".

Прилепин приехал на съезд коммунистов в Подмосковье 24 июня, информирует РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду" хотел предложить создать и подписать меморандум 19 августа.

#зюганов #кпрф #патрушев
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