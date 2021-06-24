Власти Краснодарского края ужесточают меры против коронавируса для туристов

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Власти Краснодарского края усилили меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 1 июля все гости курортов, которые заселяются в отели и пансионаты, должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о вакцинации. Кроме того, с 1 августа все курорты края будут полностью закрыты для людей, которые не сделали прививку.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин также утвердил дополнительные меры безопасности для горожан. Теперь посещать общественные места столицы можно будет только по специальным QR-кодам.