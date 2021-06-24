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Зеленский обиделся на Запад из-за обмана со вступлением в НАТО

Ближнее зарубежье
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Арестович: Зеленский
president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что Запад обманывал его в вопросе принятия страны в Североатлантический альянс. Об этом в интервью СМИ заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

Зеленскому понадобилось целых два года, чтобы разочароваться во взаимоотношениях с Западом. Сейчас он понял, что ни США, ни Евросоюз не видят Украину в составе НАТО. Учитывая, что глава Украины с самого начала доверял руководству этих стран и считал их партнерами, то осознание обмана вывело Зеленского из себя, сказал Арестович.

Больными темами для президента Украины остаются конфликт в Донбассе и строительство «Северного потока  — 2», которое перешло к завершительному этапу. Зеленский надеялся, что Запад будет защищать интересы его страны, но вместо этого он ведет свои игры, добавил представитель ТКГ.

Теперь Украине нужно полностью перестраивать политику по отношению к Западу. Кроме того, Киеву пора прекратить «с протянутой рукой» обращаться к Евросоюзу, заключил политик.

#украина #нато #зеленский #арестович
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