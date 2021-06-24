«Мы это сделаем»: Лукашенко вдохновил чиновников на борьбу с санкциями

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Санкции — лишь проявление бессилия Запада, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер призвал своих соратников доказать это.

Введенные Евросоюзом очередные секторальные санкции лишь подчеркивают слабость европейцев, заметил Лукашенко в ходе рабочей поездки по Гродненской области. Во время выступления белорусский лидер вдохновил своих подчиненных на борьбу с брюссельскими чиновниками.

"Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем", — заверил Лукашенко.

По предварительным данным, секторальные санкции ЕС должны затронуть топливную, банковскую калийную и табачную сферы белорусской экономики. Также официальный Брюссель ввел персональные ограничения против 78 чиновников и представителей крупного бизнеса.