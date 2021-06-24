В Сети появилось видео задержания украинского шпиона из Симферополя

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Кадры задержания жителя Симферополя, которого поймали на шпионаже в Крыму, появились в Сети.

Мужчина, будучи гражданином России, работал на спецслужбы Украины. Злоумышленник собирал информацию о полетах российской военной авиации, а затем передавал ее в Киев. Видеороликом делится RT.

Как стало известно, такой противоправной деятельностью россиянин занимался в течение длительного времени. При себе у шпиона имелся целый арсенал спецсредств, например, антенное и приемное оборудование.

Ранее сообщалось, что в отношении крымчанина завели уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). В ФСБ отметили, что полученные данные "планировалось использовать против безопасности Российской Федерации".