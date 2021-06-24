Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россия собирается установить пошлины на экспорт металлопродукции

Экономика
/ Обновлено: 24 июня 2021 13:23 87

Россия собирается установить пошлины на экспорт металлопродукции
pixabay.com /

Установить экспортные пошлины на поставки черных и цветных металлов предложили представители Министерства экономического развития Российской Федерации.

С 1 августа 2021 года в стране намереваются ввести пошлины на поставки металлопродукции за рубеж. Их размер составит 15%, заявили в правительстве. Мера будет действовать до 31 декабря этого года.

Вырученные средства предлагается направить на снижение расходов на капитальное строительство. Инициатива является способом "защиты внутреннего рынка", цитируют СМИ вице-премьера Андрея Белоусова.

#экспорт #пошлины #металлы
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Общество
16:21 | 24 июня
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политика
16:20 | 24 июня
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Спорт
16:00 | 24 июня