Россия собирается установить пошлины на экспорт металлопродукции

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Установить экспортные пошлины на поставки черных и цветных металлов предложили представители Министерства экономического развития Российской Федерации.

С 1 августа 2021 года в стране намереваются ввести пошлины на поставки металлопродукции за рубеж. Их размер составит 15%, заявили в правительстве. Мера будет действовать до 31 декабря этого года.

Вырученные средства предлагается направить на снижение расходов на капитальное строительство. Инициатива является способом "защиты внутреннего рынка", цитируют СМИ вице-премьера Андрея Белоусова.