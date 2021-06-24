Семьи с детьми будут получать новые ежемесячные выплаты с 1 июля

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 24 июня рассказал о новых мерах поддержки для семей с детьми, которые вступят в силу с 1 июля.

На выплаты могут рассчитывать беременные женщины и родители-одиночки с детьми от восьми до 17 лет. Оформить пособия можно будет на портале госуслуг, заполнив специальную форму.

«Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», — сказал Мишустин.

На поддержку двух категорий семей кабинет министров дополнительно выделит 46 млрд рублей.

Женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности, будут получать выплаты каждый месяц. Их размер составит около 6300 рублей в месяц. Родители, которые растят ребенка 8-17 лет в одиночку, будут получать около 5500 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, 17 июня в ходе заседания правительства Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки малообеспеченных семей, у которых есть дети от трех до семи лет.