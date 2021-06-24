Украинский эксперт: НАТО не начнет войну с РФ из-за эсминца, Киев зря надеется

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Провокация британского эсминца Defender у крымских берегов является обычным делом, подобное регулярно происходит в разных регионах мира – в Тихом океане, в Атлантике или Средиземном море, а значит, несмотря на ажиотаж в украинских СМИ, ничего критического не случилось.

Такое мнение в беседе с информационном порталом «ПолитНавигатор» высказал директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Напомним, накануне, эсминец Defender королевского военно-морского флота Великобритании, который находится в Черном море в рамках подготовки к совместным учениям НАТО и Украины Sea Breeze, намеченных на конец июня, нарушил государственную границу РФ, войдя в территориальные воды у побережья Крыма. В ответ российский пограничный сторожевой корабль произвел несколько предупредительных выстрелов, а за тем истребитель Су-24М произвел бомбометание по курсу следования эсминца, только после этого, британский боевой корабль покинул российские территориальные воды.

«Британцы считают, что это украинские территориальные воды. Вообще их официальная версия – корабль шёл в международных водах, и в этих международных водах российский флот проводил свои учения, и никто никому не мешал», — заявил по этому поводу украинский политолог Белашко.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

При этом, по его словам, украинские СМИ с подачи министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы принялись разгонять тему бомбардировки британского корабля и возможности начала войны из-за этого.

Однако, подобные инциденты происходят в мире достаточно регулярно. Например, недавно похожий случай имел место в Японском море. И как правило стороны относятся к произошедшему нормально, воспринимая полученный опыт, как элемент учений, как бы цинично это не звучало, объясняет Белашко.

«Поэтому, если вынести за скобки все комментарии украинских СМИ, то окажется, что ситуация вполне обычная – стороны пробуют друг друга на прочность. И, поскольку американцы сейчас идут с россиянами на своего рода частичную разморозку отношений, им самим такое устраивать не с руки. Поэтому это устроили британцы, у которых отношения с россиянами испорчены дальше некуда и которые восстанавливать их не собираются», — подчеркнул политолог.

wikipedia.org / Dmitriy Pichugin

Российские военные, по его словам, своим ответом на провокацию британского эсминца продемонстрировали свое отношение к подобным действиям и недопустимость проникновения чужих кораблей в свои территориальные воды. Но ситуация была дежурной, подобное раз в несколько месяцев происходит то в Атлантике, то в Тихом океане, то в Средиземном море.

Таким образом можно быть уверенными, что ничего критического не произошло, и провокация в черном море точно не станет причиной третьей мировой войны, с уверенностью заключил Сергей Белашко.