Песков высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

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Вакцинация от COVID-19 остается добровольной, тот, кто должен сделать прививку, но не хочет, имеет право поменять работу, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В некоторых регионах России вводится обязательная вакцинация. Главы субъектов требуют от определенных категорий граждан, в частности от тех, кто работает в системе здравоохранения и сфере услуг, сделать прививки от коронавируса.

"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал представитель Кремля.

Журналисты задали Пескову уточняющий вопрос, можно ли считать добровольным решением, если перед человеком стоит выбор: сделать прививку или потерять работу. На это чиновник ответил: "Это добровольность, потому что вы можете поменять работу".