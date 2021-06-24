Украинцев начали готовить к войне с Россией по брошюрам

president.gov.ua / Офис Президента Украины

На Украине разработали информационное руководство «В случае чрезвычайной ситуации или войны» с советами о том, что делать в ситуации, если со стороны России поступит соответствующая угроза, передает РИА Новости.

Брошюру создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины. Руководитель Центра Людмила Цибульская рассказала, что идея сделать такую брошюру появилась после обострения обстановки на границе Украины и России.

«Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы», — заявила Цибульская.

По ее словам, руководство простое, но информативное, его можно прочесть даже в момент непосредственной опасности. В брошюру включили рекомендации по подготовке дома при наличии угрозы и действиям при обстрелах. Однако Цибульская считает, что самым ценным в брошюре стали советы по поведению в информационном поле.

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«Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора», — добавила руководитель Центра.

Также Цибульская сообщила, что брошюру переведут на несколько языков, в том числе русский, крымскотатарский и английский.

Вашингтон и Киев ранее выражали недовольство тем, что Россия передвигала свои войска в Крыму и на восточной границе с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ перемещает войска на своей территории и по своему усмотрению, что не несет никакой угрозы и не должно никого волновать. При этом по приказу главы Минобороны России Сергея Шойгу все войска, задействованные в учениях, вернулись в свои части еще до 1 мая.