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Bloomberg сообщил об исчезновении данных о первом варианте коронавируса из баз США

Общество
/ Обновлено: 24 июня 2021 13:13 61

Bloomberg сообщил об исчезновении данных о первом варианте коронавируса из баз США
pixabay.com /

Сведения о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском городе Ухань, были удалены из американских баз данных.

Отмечается, что информация о генетических последовательностях SARS-CoV-2 поступила в американский Национальный институт здравоохранения в марте прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Через три месяца исследователи из Китая отозвали эти сведения. Они обосновали это тем, что информация была обновлена. Чтобы исключить расхождение данных, ее нужно заменить. В итоге первоначальные данные о коронавирусе изъяли из американских баз.

#сша #bloomberg #база данных #коронавирус
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