Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков высказался о словах Рябкова о "бомбежках" при пересечении российской границы

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 13:05 299

Песков высказался о словах Рябкова о «бомбежках» при пересечении российской границы
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об инциденте в Черном море, когда британский эсминец нарушил госграницу.

Песков считает неприемлемым повторение подобной провокации.

"Если они заходят слишком далеко, нельзя искать никаких опций в защите российских границ", — сказал представитель Кремля на пресс-брифинге, комментируя высказывание Рябкова о "бомбежках".

Накануне британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море и вторгся в территориальные воды. После предупредительных стрельбы и бомбометания по курсу движения корабль покинул территориальные воды России. Рябков, комментируя ситуацию, заявил, что если иностранцы не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

#песков #рябков #черное море
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Общество
16:21 | 24 июня
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политика
16:20 | 24 июня
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Спорт
16:00 | 24 июня