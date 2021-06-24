Песков высказался о словах Рябкова о «бомбежках» при пересечении российской границы

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об инциденте в Черном море, когда британский эсминец нарушил госграницу.

Песков считает неприемлемым повторение подобной провокации.

"Если они заходят слишком далеко, нельзя искать никаких опций в защите российских границ", — сказал представитель Кремля на пресс-брифинге, комментируя высказывание Рябкова о "бомбежках".

Накануне британский эсминец Defender нарушил российскую границу в Черном море и вторгся в территориальные воды. После предупредительных стрельбы и бомбометания по курсу движения корабль покинул территориальные воды России. Рябков, комментируя ситуацию, заявил, что если иностранцы не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".