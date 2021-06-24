Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и лидеров Евросоюза

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Кремль положительно оценивает призывы в адрес Евросоюза к диалогу с Москвой. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в прикладном плане никаких подготовок в настоящий момент не ведется, однако сама идея Кремлю кажется удачной.

Ранее зарубежное издание Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвинула предложение устроить встречу российского президента Владимира Путина и лидеров государств ЕС.