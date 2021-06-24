Президент России выступит с обращением к выпускникам 25 июня

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к выпускникам школ во время всероссийского праздника, который пройдет 25 июня в онлайн-формате.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства выступает ежегодно и 2021 не станет исключением. Об этом он заявил во время брифинга с представителями СМИ.

"Президент всегда к выпускникам обращается, и обратится он к ним и на этот раз", — сообщил представитель Кремля.

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, об этом сообщило Министерство просвещения РФ..