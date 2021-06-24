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Песков не стал подтверждать внесение Великобритании в недружественный список

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 12:49 64

Песков не стал подтверждать внесение Великобритании в недружественный список
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внесение Великобритании в список недружественных для России государств не обсуждался после инцидента с эсминцем.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ничего не слышал в Кремле о поднятии такого вопроса. Он также призвал россиян не делать "концептуальных выводов" по контактам официальной Москвы с Лондоном после инцидента в Черном море.

В минувшую среду эсминец Королевских ВМС HMS Defender без предупреждения пересек границу территориальных вод России, войдя вглубь на три километра. Погранслужба ФСБ и Черноморский флот связались с бортом, однако просьбы покинуть воды РФ были проигнорированы.

России пришлось применить предупредительные выстрелы, после чего эсминец Британии изменил курс. В МИД РФ заявили о необходимости вызвать в ведомство британского посла для объяснения.

#песков #кремль #британия
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