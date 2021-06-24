В России дроны будут летать на стройках и напоминать мигрантам об обязательном масочном режиме

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В Подмосковье над стройками начали летать квадрокоптеры с громкоговорителями, которые предупреждают строителей о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Госстройнадзора Московской области.



Как сообщили в ведомстве, квадрокоптеры уже «обработали» более 70% всех московских строек. Полеты проводятся ежедневно, а в зоне действия, по сути, находится весь регион.

«В первую очередь облеты совершили на стройплощадках с низким индексом COVID-безопасности. Облеты продолжатся, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», — объяснили в Госстройнадзоре.

Ранее стало известно, что правительство Московской области рассматривает возможность введения системы QR-кодов для проезда в общественном транспорте, если ситуация с COVID-19 не начнет улучшаться.