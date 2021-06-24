Лавров назвал поражающей реакцию НАТО и Евросоюза на выход России из ДОН

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Реакция НАТО и Евросоюза на выход России из Договора по открытому небу поражает Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел оценил реакцию Альянса и ЕС на выход России из ДОН. Дипломат напомнил, что договор почти 30 лет помогал всем странам-участницам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере.

Выход США из соглашения имеет односторонний характер, отметил Лавров. По его словам, дальнейшее участие РФ в договоре полностью потеряло смысл.