InsideOver: ответ России на милитаризацию Черного моря застал НАТО врасплох

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Военная активность НАТО в акватории Черного моря заставляет Россию действовать решительнее, пишет InsideOver.

Черноморский регион давно стал стратегически важным и для России, и для Североатлантического альянса. Вчерашняя провокация британского корабля лишь подтвердила это, приводит "ПолитРоссия" итальянского издания.

Накануне эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании вторгся в территориальные воды России. Экипаж игнорировал все предупреждения и сменил курс лишь после того, как российские военные открыли огонь. Инцидент показал, что "Черное море в последнее время стало одним из самых горячих фронтов противостояния между Россией и НАТО".

Страны Североатлантического альянса регулярно отправляют сюда свои корабли и проводят военные маневры. Кроме того, частым гостем в небе над Черным морем стала разведывательная авиация и даже бомбардировщики НАТО.

wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Россия, в свою очередь, укрепляет оборону крымского побережья, но этого явно недостаточно, чтобы усмирить западный военный блок. Поэтому она перебросила на свою авиабазу в Сирии стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Итальянские аналитики называют этот маневр ответом на милитаризацию Черного моря. Теперь российская авиация способна патрулировать Средиземноморье. Для НАТО этот регион является крайне важным, и ВКС РФ застали Альянс врасплох.