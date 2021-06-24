Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Людям, желающим привиться от коронавируса, следует помнить о противопоказаниях, которые могут быть к вакцине.

В список медицинских отводов для препарата "Спутник V" включены возможные гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и тяжелая аллергическая реакция в анамнезе. Кроме того, от прививки стоит воздержаться при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

Этот перечень распространяется и на вакцину "ЭпиВакКорона". Препарат также необходимо использовать с осторожностью тем, у кого наблюдаются хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы и тяжелые заболевания системы кроветворения, сообщает kp.ru.