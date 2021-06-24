Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Общество
79

Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Людям, желающим привиться от коронавируса, следует помнить о противопоказаниях, которые могут быть к вакцине.

В список медицинских отводов для препарата "Спутник V" включены возможные гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины и тяжелая аллергическая реакция в анамнезе. Кроме того, от прививки стоит воздержаться при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

Этот перечень распространяется и на вакцину "ЭпиВакКорона". Препарат также необходимо использовать с осторожностью тем, у кого наблюдаются хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы и тяжелые заболевания системы кроветворения, сообщает kp.ru.

#вакцинация #коронавирус #противопоказания
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Депутат ЗакСа Алексей Цивилев сообщил о смерти сына
Общество
16:21 | 24 июня
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политолог Роджерс назвал "агрессией мышей" выпады НАТО в сторону России
Политика
16:20 | 24 июня
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Дзюба выиграл 25 верховых единоборств на групповом этапе Евро-2020
Спорт
16:00 | 24 июня