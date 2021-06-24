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МИД России: посол Антонов начал работу с Госдепом США

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 12:16 51

МИД России: посол Антонов начал работу с Госдепом США
pixabay.com / pixabay.com

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов начал активные контакты с Госдепом США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российский представитель в США уже приступил к рабочему процессу.

"Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом. Уже начались активные контакты", — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом договорился о возвращении послов обеих стран на службу. Они были отозваны после обострения отношений между государствами.

#сша #антонов #мид россии
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