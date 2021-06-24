Захарова предостерегла Великобританию от повторения инцидента с эсминцем

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Россия будет комплексно отвечать на инциденты, подобные случаю с британским эсминцем Defender. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что Москва заявит послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт жесткий демарш на фоне ситуации с эсминцем в Черном море. Дипломата вызвали в МИД России 24 июня, поделилась Захарова в интервью телеканалу "Россия-24". Представитель предостерегла Великобританию от повторения подобных инцидентов.