Православный священник из-за кокаина облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

В греческом монастыре Петраки 37-летний иеромонах Верийской епархии облил кислотой семерых митрополитов во время синодального суда, сообщает британское издание The Guardian.

Как пишут греческие СМИ, это произошло во время обсуждения о лишении сана священника по причине того, что в июне 2018 года у вышеуказанного монаха было обнаружено 1,8 грамма кокаина, спрятанного под одеяниями «в области гениталий». Каким образом была найдена такая находка — не уточняется.

Всех семерых пострадавших митрополитов направили в больницу. У четверых обнаружены только легкие ожоги в области лица и рук. Однако, по словам министра здравоохранения Греция Василиса Какилиаса, трое священнослужителей находились в тяжелом состоянии. Сам нападавший задержан: он не смог пояснил мотивы такого поступка. Его имя не раскрывается.

«Ситуация сложная, но мы верим, что с помощью наших врачей трудности можно будет преодолеть. Требуется терпение и спокойствие», — заявил архиепископ Афинский Иероним II.

После случившегося президент Греции Катерина Сакелларопулу осудила нападение на митрополитов.

Ранее запрещенный в служении протодиакон РПЦ Андрей Кураев заявил, что РПЦ вряд ли удастся обратить папуасов в православие.