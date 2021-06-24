Роналду на Евро-2020 повторил мировой рекорд по голам за сборную

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Нападающий Криштиану Роналду возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов мира и Европы, на счету португальца 21 мяч.

Португальский нападающий Криштиану Роналду накануне в матче с Францией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы оформил дубль, повторив рекорд по голам за сборную.

Ранее единоличным владельцем данного рекорда был иранец Али Даеи, на счету которого 109 мячей. После вчерашнего поединка у лидера сборной Португалии стало столько же. При этом Даеи, чтобы оформить достижение, понадобилось 149 матчей, а Роналду — 178.

Кроме того, форвард возглавил список лучших бомбардиров первенств мира и Европы. На данный момент в его активе 21 мяч. Вторую строчку занимает немец Мирослав Клозе (19 голов), который завершил футбольную карьеру.