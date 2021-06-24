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Голландская прокуратура не будет использовать "аргумент" США в деле MH17

Политика
/ Обновлено: 24 июня 2021 12:06 441

Голландская прокуратура не будет использовать «аргумент» США в деле MH17
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Голландская прокуратура не планирует использовать "аргумент" США от 2014 года по делу MH17 как доказательство. Об этом заявили представители органов.

Нидерланды сообщили, что не будут использовать "аргумент" США в суде по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Речь идет о спутниковых снимках якобы с пуском ракеты.

Материалы следствия по делу трагедии содержат перехваченную запись ополченцев Донецкой Народной Республики о том, что военный самолет сбил Boeing. Переговоры указывают на причастность украинского истребителя к крушению.

#сша #прокуратура #mh17
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