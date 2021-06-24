Британцы «разнесли» свое правительство за инцидент с эсминцем в российских водах

royalnavy.mod.uk / ВМС Великобритании

Накануне эсминец HMS Defender Королевского флота зашел в территориальные воды России близ Крыма. Боевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ сделал эсминцу предупреждение, когда тот вошел в 12-мильную зону вод полуострова в районе мыса Фиолент в Черном море. Россия сообщила, что откроет огонь, если британский корабль не сменит курс.

Однако эсминец проигнорировал это требование. Тогда российский бомбардировщик Су-24 по курсу британского корабля сбросил четыре бомбы, а патрульное судно произвело несколько предупредительных выстрелов.

Великобритания настаивает на том, что Defender находился в международных водах, а каких-либо выстрелов вовсе не было. Однако журналист BBC из пула Минобороны Соединенного Королевства Джонатан Бил, который находился на эсминце, отрицает версию правительства.

prt scr / tvzvezda.ru / Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»

Корреспондент рассказал, что британский корабль подошел к южной оконечности Крыма и в этот момент на борту объявили боевую тревогу, а все системы вооружения были в полной готовности.

«По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: "Если не измените курс, открываем огонь!". Мы слышали выстрелы на расстоянии, но полагали, что находимся в недосягаемости от них», — рассказал BBC Бил.

Капитан британского судна Винсент Оуэн утверждает, что вел корабль курсом, который признан международным сообществом. Но журналист не подтвердил и эту версию. Бил сказал, что действия Defender были намеренным шагом, чтобы спровоцировать Россию.

После инцидента военного атташе и посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в Москву с требованием объяснить почему и зачем эсминец зашел в территориальные воды РФ. МО Великобритании в ответ продолжило настаивать, что никаких выстрелов не было, Defender следовал мирным курсом и провокаций не планировалось.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

История вызвала широкий резонанс в СМИ и обществе. Так, читатели Daily Mail подвергли правительство Великобритании жесткой критике за произошедшее.

«Не надо "на дурачка" вторгаться в русские территориальные воды!»

«Бряцание Британии своим военно-морским флотом совсем не впечатляет. А совершение таких действий на пороге России вообще выглядит безответственным и провокационным»,

«Русское правительство действует абсолютно законно. Мы тоже поступили бы так же, если бы русские военные корабли "закатились" бы в акваторию порта Портсмута!»

«Британия не может контролировать свои собственные границы, а тут вдруг посылает свои боевые корабли за 2000 миль в Черное море, которое входит в зону российского влияния. Этот толстый варвар Борис (Джонсон, премьер-министр Великобритании — Прим. ред.) просто не понимает, что он творит!» — возмутились британцы.

Некоторые комментаторы также добавили, что считают инцидент откровенной провокацией со стороны своего правительства, которой невозможно найти разумного объяснения.