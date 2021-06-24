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Количество молодых должников с "плохими" кредитами выросло в России

Экономика
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Количество молодых должников с «плохими» кредитами выросло в России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Российской Федерации в текущем году был зафиксирован рост продаж коллекторам долгов молодых граждан страны до 25 лет.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) нарастили объемы продаж "плохих" долгов молодых россиян. Речь идет о заемщиках младше 25 лет, сообщает РБК.

"В первом квартале доля таких неплательщиков <...> достигла 20%", — говорится в статье.

Издание ссылается на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По сравнению с первым кварталом прошлого года доля задолжавшей молодежи стала больше почти в два раза. Работа коллекторов участилась даже с россиянами в возрасте от 18 до 20 лет.

#коллекторы #должники #молодежь
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