Читатели британских СМИ прокомментировали попытку корабля Королевского флота Великобритании проникнуть в территориальные воды РФ. Об этом сообщило издание «ПолитРоссия».

Дело в том, что некоторое время назад британский эсминец Defender зашел вглубь российских водных границ на три километра. Заметив это сторожевой российский корабль открыл предупредительный огонь, в то время как самолет Су-24М совершил предупредительное бомбометание. Случившееся осветило британское издание Daily Express, реакция британцев не заставила себя долго ждать.

«Наши моряки в отместку встанут на колени»,

«Черное море. Сколько британских городов на Черноморском побережье? Что наш флот там делает? Почему мы бряцаем оружием в Черном море вместо того, чтобы защищать собственные границы от прибывающих ежедневно до 1000 мигрантов?»

«Значит, наша лодка незаконно находилась в их водах? Во что, черт возьми, играет Королевский флот? Почему это судно вообще оказалось в Черном море, ведь у нас там нет никаких интересов!»

«Почему там оказался корабль ВМС Великобритании? Неужели мы снова участвуем в битвах других народов?» — написали британцы.