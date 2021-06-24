«Стой, кто идет?»: как британский эсминец учили «хорошим манерам» у берегов Крыма

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

В минувшую среду, 23 июня, у берегов Крыма происходили загадочные события. В российские территориальные воды пожаловал британский «Защитник» — эсминец HMS Defender с управляемым ракетным вооружением на борту. Корабль подошел так близко к полуострову, что из его иллюминаторов можно было разглядеть берег и, при желании, последствия недавнего потопа.

Через несколько минут о нарушении государственных границ англичанам решили напомнить российские истребители и патрульные суда. Сделав несколько предупредительных выстрелов, пограничники вынудили боевую единицу ВМС Великобритании покинуть охраняемую зону Черного моря.

Только вот Минобороны Соединенного королевства сообщило, что никакой стрельбы рядом с их эсминцем не было, да и границу России HMS Defender якобы не нарушал. Что же произошло у мыса Фиолент на самом деле?

marinetraffic.com /

Версия России

Около полудня 23 июня береговая охрана Крыма заметила на радарах «несогласованное» судно. Тут же в воздух поднялся тактический бомбардировщик Су-24М, пилот которого взял курс на иноземного «гостя». Подлетев чуть ближе, он увидел британский эсминец, о чем сразу доложил командованию. Одновременно с этим вблизи «Защитника» оказался российский патрульный корабль.

Руководство приняло решение «предупредить» непрошеных гостей: в 12:06 пограничное судно сделало несколько залпов «в молоко», однако нарушитель границ со своего курса не сошел. В 12:19 российский бомбардировщик сбросил четыре осколочно-фугасные авиабомбы прямо по ходу движения эсминца, за несколько сотен метров перед ним. Только после этого корабль прислушался к требованиям пограничников и покинул зону видимости.

«В 12:23 [23 июня] совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО [с управляемым ракетным оружием] "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации», — проинформировало Минобороны РФ.

При этом стало известно, что на борту «Защитника» находились не только английские моряки. Эсминец был задействован в маневрах с участием американских и украинских военных, которые вместе отрабатывали абордажные действия.

После инцидента российский МИД вызвал на ковер британского посла Дебору Броннерт. Представитель дипведомства Мария Захарова назвала действия судна ВМС Соединенного королевства «грубой провокацией, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством».

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Версия Великобритании

Для англичан все события среды укладываются буквально в несколько строк. По словам Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, после учений HMS Defender вышел на «плановый переход» из Одессы в сторону Грузии через Черное море. Все было законно, «Защитник» шел по «международно-признанному коридору разделения движения».

Воды, в которых в тот день побывало судно, военное ведомство Ее Величества считает украинскими, и с этой точки зрения нарушения российских границ не было. Если пограничники и вели огонь по кому-то, то это были запланированные стрельбы, о которых они предупредили «международное сообщество».

«По эсминцу Defender предупредительных выстрелов сделано не было, — говорится в Twitter британского Минобороны. — Корабль Королевских военно-морских сил проводит мирный проход по украинским территориальным водам в соответствии с нормами международного права. Мы считаем, что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному морскому сообществу заблаговременное предупреждение о своей деятельности».

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

Эту версию произошедшего подтвердил корреспондент BBC Джонатан Бил, который в тот момент находился на борту эсминца. Более того, журналист обратил внимание, что HMS Defender не покидал изначального курса и спокойно прошел сквозь территориальные воды близ Крыма. В этом время над ним якобы кружило 20 российских истребителей.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В сети, однако, появилась запись его репортажа в тот момент, когда британский корабль вошел на российскую территорию. На ней Бил уточняет, что на такие маневры руководство судна пошло осознанно. Спустя несколько секунд отчетливо слышен рев пролетающего истребителя, но не о каких «20 самолетах», судя по записи, речи не идет.

При этом журналист все же сказал, что экипаж корабля «слышал выстрелы»:

«Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. Defender продолжил путь через территориальные воды Крыма».

Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила британское Минобороны и посольство страны в Москве во вранье. Со стороны Запада наиболее правдиво об инциденте, по ее мнению, рассказал корреспондент Джонатан Бил, а вот остальным следует поучиться хорошим манерам.

«В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите», — написала официальный представитель МИД РФ.

Telegram / Мария Захарова

Примечательно, что украинские чиновники не упустили возможности воспользоваться ситуацией и обвинить Россию в «агрессивной и провокационной политике» в регионе. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заверил, что произошедшее является доказательством «постоянной угрозы» со стороны РФ. Именно поэтому генералы НАТО должны в очередной раз «задуматься» о взаимодействии с Киевом в Черном море.