В «СР» назвали истинную причину, почему Прилепина выгнали со съезда КПРФ

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Захару Прилепину, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду», не дали слово на съезде КПРФ 24 июня из-за политической конкуренции, полагает депутат Госдумы и первый заместитель руководителя фракции эсеров Михаил Емельянов.

Утром в четверг писатель прибыл на съезд КПРФ, чтобы предложить коммунистам создать коалицию левых патриотических сил перед сентябрьскими выборами. Судя по всему, Прилепин очень надеялся на сотрудничество: взял с собой кофе и круассаны, чтобы угостить потенциальных товарищей, и даже накинул на шею «фирменный» красный шарф КПРФ перед объективами журналистов.

«Была бы мощнейшая левая коалиция, небывалая. Мы не просто так приехали, а с кофе, угощениями — не с пустыми руками, короче. Но на съезд попасть не удалось. Жаль, конечно. Зато очень хорошо поговорили с Геннадием Андреевичем по телефону. Коалиция неизбежна. Россия будет социалистической», — отметил Прилепин в Instagram.

В КПРФ дружественный настрой не разделили: зампред ЦК Юрий Афонин в комментарии ТАСС подчеркнул, что КПРФ имеет «в разы большую поддержку среди избирателей», чем объединенные «Справедливая Россия — За правду». Он назвал партию «спойлерским проектом», который создан, чтобы «оттягивать голоса от КПРФ».

Депутат от «СР» Емельянов объяснил недружественный настрой коммунистов тем, что те «давно уже не борются за власть», а стараются сохранить звание «главной оппозиции». Появление новой и сильной левой партии им очень неудобно, считает парламентарий.

«Дело в том, что за КПРФ очень много голосует людей не потому, что эти люди коммунисты, а потому, что они считали КПРФ наиболее сильной оппозиционной партией. Теперь это положение поколеблено, "Справедливая Россия — За правду" начинает набирать очки. Отсюда и такая реакция на Захара Прилепина», — рассказал Емельянов в комментарии «Политике Сегодня».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

По словам эсера, Прилепин поступил «абсолютно правильно», приехав на съезд: в России необходимо создавать сильную левую партию, уверен политик. Емельянов подчеркнул, что среди коммунистов есть те, кто поддерживает потенциальное объединение лево-патриотических сил: на этой основе нужно «создаваться у власти», а не быть все время в оппозиции, заключил он.

Сам Прилепин сообщил, что предложил Геннадию Зюганову подписать меморандум о сотрудничестве между КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Лидер коммунистов, по словам писателя, выразил готовность к встрече в любой момент.

Ранее Захар Прилепин в интервью «Политике Сегодня» рассказал, почему Игорь Стрелков — это «трагедия русского человека».