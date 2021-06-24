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Основатель McAfee перед смертью отправил в Twitter загадочное послание

Происшествия
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Основатель McAfee перед смертью отправил в Twitter загадочное послание
PrScr YouTube / PrScr Euronews по-русски

Создателя известной компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Джон Макафи нашли мертвым в тюрьме в Испании. Выяснилось, что он отправил в Twitter загадочное сообщение на случай своей смерти.

В тексте Макафи написал, что, если его ждет участь финансиста Джеффри Эпштейна, умершего в заключении в США, то это будет «не его вина». Разработчик также отметил, что он доволен и не собирается прощаться с жизнью.

Местные СМИ накануне передавали, что Макафи совершил суицид в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Его задержали в 2020 году в Испании по требованию Соединенных Штатов. Власти США были уверены, что Макафи уклонялся от уплаты налогов. Суд поддержал экстрадицию разработчика. Сам Макафи отрицал все обвинения Вашингтона и считал, что они носят политический характер.

#смерть #twitter #послание #mcafee
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